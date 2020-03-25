Иваново, , 10:22 — REGNUM На круглосуточный режим работы перешло предприятие «Ньюфарм» в Кинешме Ивановской области — предприятие специализируется на производстве медицинских перевязочных средств из марли и нетканых материалов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ивановской области.

Как сообщил генеральный директор производства Михаил Беляев губернатору Станиславу Воскресенскому, в условиях растущего спроса предприятие перешло на работу в круглосуточном режиме, без выходных дней. Также достигнута договорённость об увеличении объёмов производства.

«Сейчас сырьем запаслись. Вышли на отечественного производителя, и в марте закупили достаточное количество сырья, а именно — фильтрующего слоя для масок. Верхний и нижний слой без проблем поставляет ивановская компания», — уточнил Беляев.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Ивановской области подтверждён один случай заражения новой коронавирусной инфекцией, второй человек, сдавший положительный экспресс-тест, ждёт результатов анализов из новосибирской лаборатории.