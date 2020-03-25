Сеул, , 10:24 — REGNUM C 27 марта в Южной Корее усилят карантинные меры для пребывающих из США. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление премьер-министра Южной Кореи Чон Се Гюна.

Известно, что данное заявление было сделано во время совещания в Центральном штабе по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами (CDSCHQ).

По предварительным данным, для пребывающих из США будет введен домашний карантин.

По прибытию пассажир должен будет пройти проверку на наличие симптомов. В случае их выявление человек будет направлен в специальное учреждения для дальнейшей диагностики.

По состоянию на 24 марта, в США зафиксировано 53 600 случаев заражения коронавирусом.

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