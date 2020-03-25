Москва, , 10:22 — REGNUM Московский аэропорт «Домодедово» автоматизировал справочную службу и запустил голосового робота-консультанта. Об этом 25 марта сообщила пресс-служба аэропорта.

В сообщении уточняется, что пассажир может выбрать тему в тональном режиме и задать свой вопрос. Если не требуется помощь специалиста, ответит робот. Таким образом можно узнать расписание рейсов, отследить их статус, а также уточнить номера стоек регистрации.

«Голосовой робот использует технологию распознавания и синтеза речи, благодаря чему пассажиры получают информацию в автоматическом режиме, а время ожидания ответа составляет всего две секунды», — сказали в пресс-службе.

Сейчас голосовой помощник обрабатывает около 30% всех поступивших звонков. «Домодедово» планирует расширить тематику и круг вопросов, доступных для робота.