Москва, 25 марта 2020, 10:22 — REGNUM Московский аэропорт «Домодедово» автоматизировал справочную службу и запустил голосового робота-консультанта. Об этом 25 марта сообщила пресс-служба аэропорта.
В сообщении уточняется, что пассажир может выбрать тему в тональном режиме и задать свой вопрос. Если не требуется помощь специалиста, ответит робот. Таким образом можно узнать расписание рейсов, отследить их статус, а также уточнить номера стоек регистрации.
Сейчас голосовой помощник обрабатывает около 30% всех поступивших звонков. «Домодедово» планирует расширить тематику и круг вопросов, доступных для робота.