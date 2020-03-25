Оренбург, 25 марта 2020, 10:20 — REGNUM В Оренбургской области за два месяца 2020 года судебные приставы взыскали 10 млн рублей задолженности по заработной плате, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФССП по региону.
По данным ведомства в январе-феврале исполнено 699 производств, а эффективность исполнения составила 99,8%.
Стоит отметить, на исполнении ведомства находилось в общей сложности 1,5 тыс. производств о взыскании задолженности по заработной плате. Общий объем долга, подлежащий взысканию, составлял 46 млн рублей.
На особом контроле сейчас остается 827 исполнительных производств.