Оренбург, , 10:20 — REGNUM В Оренбургской области за два месяца 2020 года судебные приставы взыскали 10 млн рублей задолженности по заработной плате, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФССП по региону.

По данным ведомства в январе-феврале исполнено 699 производств, а эффективность исполнения составила 99,8%.

Стоит отметить, на исполнении ведомства находилось в общей сложности 1,5 тыс. производств о взыскании задолженности по заработной плате. Общий объем долга, подлежащий взысканию, составлял 46 млн рублей.

На особом контроле сейчас остается 827 исполнительных производств.