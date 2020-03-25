Москва, , 10:19 — REGNUM В Италию прибыл пятнадцатый самолет Ил-76 ВКС России с оборудованием для борьбы с распространением коронавируса, сообщили 25 марта в пресс-службе министерства обороны РФ.

Самолет доставил на итальянскую авиабазу «Пратика-ди-Маре» оборудование для диагностики коронавируса и дезинфекции. В Минобороны отметили, что Россия продолжает операцию по переброски сил и средств для борьбы с вирусом в Италии.

Как сообщало ИА REGNUM, 23−24 марта ВКС России отправили в Италию четырнадцать самолетов с военными специалистами и оборудованием для борьбы с коронавирусом.

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