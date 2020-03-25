Москва, , 10:18 — REGNUM Роспотребнадзору выделено 1,4 млрд рублей на разработку средств профилактики и диагностики коронавируса. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.

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Средства выделены дополнительно из резервного фонда правительства России.

При этом отмечается, что Роспотребнадзор должен осуществлять контроль за целевым использованием средств. Доклад о расходах ведомство представит до 1 февраля 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ выделило министерству здравоохранения 10 млрд рублей на стимулирующие выплаты медикам за работу с заразившимися коронавирусом.

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