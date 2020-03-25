Лондон, , 10:17 — REGNUM Создатели «симулятора пандемии» Plague Inc. работают над новым режимом, в котором игроки будут бороться с вирусом. Об этом 24 марта сообщило издание Eurogamer.

Известно, что новый режим будет бесплатным для всех игроков на время пандемии коронавируса. В его разработке студии Ndemic Creations помогает Всемирная организация здравоохранения.

Напомним, Plague Inc. — это видеоигра, в которой геймеры должны создать смертельный вирус и с его помощью уничтожить всё население планеты. Её релиз состоялся в 2012 году.

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