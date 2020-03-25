Екатеринбург, , 10:14 — REGNUM Деятельность синагоги в Екатеринбурге было решено приостановить из-за коронавируса. Решение приняли в городском еврейском ощинном центре.

Были отменены все собрания общины, а также религиозные службы.

Тем не менее, на территории синагоги пока продолжают работать коммерческие подразделения. «Вы можете прийти покушать в нашем кафе», — сказали в религиозном учреждении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждены 13 случаев COVID-19. Все пациенты госпитализированы.

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