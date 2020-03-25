Москва, , 10:13 — REGNUM Главврач городской клинической больницы № 71 в Москве Александр Мясниковв своём Telegram-канале дал несколько практических ответов тем, кто до заражения COVID-19 принимал лекарства от гипертонии. В частности, он отметил, что лечение нужно обязательно продолжать.

«Действительно, рецептором для коронавируса COVID-19 является «Ангиотензин — превращающий фермент». Гипотензивные препараты типа Эналаприла, Лизиноприла, Варсалтана могут привести к временному повышению этого белка в крови. Однако практического значения к восприимчивости коронавируса это не имеет, и лечение гипертонии надо продолжать. Индивидуальные шансы заражения очень низкие, а инсульт/инфаркт — вот они, рукой подать! Будте бдительны!» — призывает доктор Мясников.

Ранее он рассказал, о возможности приёма жаропонижающих средств при COVID-19, пояснил, почему медицинские маски носить не обязательно, и отметил, что у беременных, заразившихся коронавирусом, могут родиться здоровые дети.

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