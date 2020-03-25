Биробиджан, , 10:13 — REGNUM В мэрии Биробиджана отменён личный приём граждан главой, его заместителями и заседания административной комиссии до особого распоряжения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

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Эти меры предприняты на основании рекомендаций федерального Минтруда в целях противодействий распространению коронавирусной инфекции.

«Мэр Биробиджана Александр Головатый провёл внеплановое совещание, на котором говорилось об организации мероприятий по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции на территории города. Градоначальник призвал руководителей со всей серьёзностью отнестись к сложившейся непростой эпидемиологической ситуацией в стране», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске вдвое больше стало больных коронавирусом.