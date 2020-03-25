Москва, , 10:11 — REGNUM В связи с распространением нового коронавируса Администратор московского парковочного пространства (АМПП) рекомендует оплачивать парковку в Москве бесконтактными картами. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

В АМПП уточнили, что терминалы оплаты парковки регулярно обрабатывают антисептиками, однако лучше все же использовать бесконтактные карты при оплате вместо наличных.

Автомобилисты также могут оплатить парковочное место онлайн с помощью приложения «Парковки Москвы», SMS-сообщения или на сайте parking.mos.ru.