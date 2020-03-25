Токио, , 10:05 — REGNUM Sony уменьшила скорость загрузки игр на PlayStation, чтобы достичь «интернет-стабильности». Об этом 24 марта сообщило игровое издание Kotaku.

Президент Sony Interactive Entertainment Джим Райан считает, что компания должна внести свой вклад в достижение «интернет-стабильности», так как многие люди сейчас практикуют социальное дистанцирование из-за пандемии коронавируса. Он также отметил, что хоть скорость загрузки и снизится, геймеры всё ещё будут «наслаждаться надёжным игровым процессом».

В период пандемии коронавируса игровые компании пытаются различными способами помочь в борьбе с проблемой. Так, Nintendo недавно пожертвовала 9500 защитных масок нуждающимся.

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