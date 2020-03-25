Москва, , 10:01 — REGNUM Главврач городской клинической больницы № 71 в Москве Александр Мясниковв своём Telegram-канале сообщил, что в случае заражения COVID-19 можнопринимать жаропонижающие препараты.

«Вначале были сомнения, опасались, что нестероидный противовоспалительные препараты могут наоборот учились чувствительность к вирусу. Поэтому рекомендовали парацетамол. Сегодня больше таких опасений нет», — заявил доктор Мясников.

Ранее он рассказал, почему медицинские маски носить не обязательно, и что у беременных, заразившихся коронавирусом, могут родиться здоровые дети.

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