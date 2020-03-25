Токио, , 09:59 — REGNUM Во время пандемии коронавируса японская компания Nintendo решила отправить нуждающимся 9500 защитных масок. Об этом 24 марта сообщило игровое издание Kotaku.

Как оказалось, Nintendo заранее приобрела запас масок для «планирования готовности к чрезвычайным ситуациям». Однако сейчас компания считает, что эти предметы защиты могут принести больше пользы кому-то другому.

Напомним, Nintendo — это одна из крупнейших японских компаний-разработчиков видеоигр. Её наиболее популярными франшизами являются Super Mario Bros. и The Legend of Zelda.

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