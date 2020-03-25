Москва, , 09:59 — REGNUM Под медицинским наблюдением в России из-за распространения коронавируса находятся 112 тыс. человек, сообщает Telegram-канал «Стопкоронавирус.рф» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

С начала 2020 года под медицинским контролем находилось 172 254 человека, по состоянию на 24 марта — 112 074 человека. Тест на коронавирус в России прошли 192 824 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 24 марта в России выявлено 495 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки медики обнаружили 57 заражений.

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