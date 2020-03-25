Брянск, , 10:04 — REGNUM Юбилей присвоения Брянску почётного звания «Город воинской славы» отмечается 25 марта, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В этот день в 2010 году указ подписал президент РФ Дмитрий Медведев.

Почётное звание вручается за «мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города, в борьбе за свободу и независимость Отечества». В Брянске установлена стела с изображением герба города и текстом указа президента РФ. Рядом на барельефах гранитных тумб отражено участие жителей Брянска в Куликовской битве, в Бородинском сражении, в Первой мировой и Великой Отечественной войнах, а также подвиг партизан и создание Брянской флотилии. Торжественное открытие композиции состоялось 28 июня 2010 года на территории Кургана Бессмертия.

В списке городов воинской славы 45 населённых пунктов, Брянск в нём числится под номером «24».