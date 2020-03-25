Воронеж, , 09:58 — REGNUM Всех жителей Воронежской области старше 60 лет самоизолироваться в качестве профилактики COVID-19 призывают специалисты. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Как уточнил руководитель регионального департамента здравоохранения Александр Щукин, проходить обследование на коронавирус без показаний не нужно. В случае, если признаки ОРВИ выявлены у пациента, которые не выезжал последнее время за границу, решение о проведении анализа принимает врач. При этом важнейшим условием профилактики коронавируса медики называют режим самоизоляции. Самоизолироваться призывают не только граждан, вернувшихся из-за границы (для них это обязательно), но и всех жителей Воронежской области старше 60 лет: им не рекомендуется встречаться с младшими членами семьи, проживающими отдельно, поскольку дети могут быть переносчиками инфекции. Тех же воронежцев, кто вернулся из-за границы, но не соблюдает двухнедельный режим самоизоляции, обещают наказывать.

«В Роспотребнадзоре предусмотрено составление протокола о нарушении соответствующих постановлений. И при выявлении таких случаев люди будут привлечены к ответственности», — отметил главный санитарный врач региона Игорь Механтьев.