Москва, 25 марта 2020, 09:57 — REGNUM Еще в двух странах мира зарегистрированы новые случаи заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в Роспотребнадзоре.
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По данным на 25 марта новые случаи заражение коронавирусом выявлены в Ливии (один завозной случай) и в Лаосе (заражены два человека, предположительно — завоз из Таиланда).
Общее число заболевших коронавирусом в мире составляет 422 тыс. 733 человек, За сутки прирост составил 42 тыс. 276 случаев (на 11,1%).
Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 24 марта новые случаи заражение коронавирусом выявлены на Доминике, в Гренаде, Белизе и Мьянме.
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