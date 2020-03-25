Москва, , 09:57 — REGNUM Еще в двух странах мира зарегистрированы новые случаи заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в Роспотребнадзоре.

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По данным на 25 марта новые случаи заражение коронавирусом выявлены в Ливии (один завозной случай) и в Лаосе (заражены два человека, предположительно — завоз из Таиланда).

Общее число заболевших коронавирусом в мире составляет 422 тыс. 733 человек, За сутки прирост составил 42 тыс. 276 случаев (на 11,1%).

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 24 марта новые случаи заражение коронавирусом выявлены на Доминике, в Гренаде, Белизе и Мьянме.

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