Москва, , 09:56 — REGNUM Если у беременной женщины обнаружился положительный тест на COVID-19, то это вовсе не означает, что ребёнок родится заболевшим, сообщил в своём Telegram-канале главврач городской клинической больницы № 71 в Москве Александр Мясников.

«Уже есть наблюдение за 39 беременными и молодыми мамами. Ни в одном случае новорожденный не имел положительного теста на коранавирус», — пояснил доктор. Также он заявил, что беременные женщины с COVID-19 ведутся врачами так же, как и не беременные.

Отвечая на вопрос о возможности передачи коронавируса при кормлении грудью, эксперт ответил с осторожностью, сказав, что её, судя по всему, нет, но исследование проводили на маленькой группе в шесть кормящих женщин.

Ранее доктор Александр Мясников рассказал, почему медицинские маски носить не обязательно.

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