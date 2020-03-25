Владикавказ, , 09:55 — REGNUM На утро 25 марта в Северной Осетии число самоизолированных граждан из-за коронавируса составило 552 человека. Отмечается ежедневный значительный прирост их числа.

Так, если, по данным минздрава региона, 23 марта их было 176, 24 марта — 345, то сутки спустя число самоизолированных выросло на 207 человек. Все эти граждане прибыли в республику из-за рубежа и помещены под медицинский контроль.

При этом на карантине в медучреждениях находятся четыре человека, а случаев заражения коронавирусом в республике не зафиксировано. По данным минздрава, накануне были получены отрицательные результаты теста на коронавирус у жительницы региона, вернувшейся из Москвы и ранее посещавшей Израиль.

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