Салехард, , 09:52 — REGNUM На Ямале расширяют региональный календарь прививок. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Как пояснил директор департамента здравоохранения округа Сергей Новиков, региональный календарь прививок включает на сегодня вакцинацию от восьми инфекционных заболеваний, ещё от 12 ставятся прививки в рамках национально календаря.

Предлагается включить в региональный календарь прививки от ротавирусной инфекции, ветряной оспы для детей до года, а также от коклюша для детей 7 и 14 лет, так как наблюдается всплеск данного заболевания среди школьников.

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов поддержал данную инициативу.