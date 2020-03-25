Салехард, 25 марта 2020, 09:52 — REGNUM На Ямале расширяют региональный календарь прививок. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
Как пояснил директор департамента здравоохранения округа Сергей Новиков, региональный календарь прививок включает на сегодня вакцинацию от восьми инфекционных заболеваний, ещё от 12 ставятся прививки в рамках национально календаря.
Предлагается включить в региональный календарь прививки от ротавирусной инфекции, ветряной оспы для детей до года, а также от коклюша для детей 7 и 14 лет, так как наблюдается всплеск данного заболевания среди школьников.
Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов поддержал данную инициативу.