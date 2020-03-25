Москва, , 09:49 — REGNUM Главврач городской клинической больницы № 71 в Москве Александр Мясников в своём Telegram-канале дал несколько практических советов в связи с эпидемией коронавируса. В частности, он заявил, что здоровым людям для профилактики заболевания носить маски не обязательно:

«Согласно единой позиции ВОЗ, национальных органов здравоохранения, в том числе и Роспотребнадзора, маски обязательны не всем, а лишь определенным категориям людей: инфицированным и плохо себя чувствующим (и ещё не протестированным); их близким контактам; медикам. Здоровым людям для профилактики заболевания носить маски не обязательно!».

Также доктор Мясников отметил: несмотря на то, что истинный уровень заражения по миру на порядки выше количества зарегистрированных случаев, и что по мере распространения тестирования COVID-19 произойдёт резкий всплеск зарегистрированных случаев, сложившаяся ситуация не должна способствовать распространению панических настроений.

«Ориентироваться надо не на уровень заболевших (потому что полностью всех протестировать невозможно — отсюда понятно, что определенное и большое количество инфицированных так и не будет не зарегистрировано). Ориентироваться надо на количество людей в реанимациях и — увы — умерших. Эта статистика поддаётся точному учету и по ней можно судить об истинном положении вещей», — пояснил доктор Мясников.

Как уже сообщало ИА REGNUM, всего в Российской Федерации на 24 марта зарегистрировано 495 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки выписаны по выздоровлению пять человек