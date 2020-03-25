Москва, 25 марта 2020, 09:45 — REGNUM Предложение временно освободить российских граждан от оплаты услуг ЖКХ на время карантина по коронавирусу — это популизм чистой воды, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.
Как сообщало ИА REGNUM, в Госдуме предложили освободить жителей России от платежей за услуги ЖКХ на время карантина в связи с распространением коронавируса.
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