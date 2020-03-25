Москва, , 09:45 — REGNUM Предложение временно освободить российских граждан от оплаты услуг ЖКХ на время карантина по коронавирусу — это популизм чистой воды, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

«Российская система ЖКХ и так находится под давлением тарифного регулирования и долгов за электричество, воду, тепло и газ, которые исчисляются триллионными суммами.

Можно вести речь от отсрочке или не начислении пени. В противном случае мы окажемся с неподготовленной системой ЖКХ к следующей зиме, потому что не будет денег на ремонты коммунального оборудования», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, в Госдуме предложили освободить жителей России от платежей за услуги ЖКХ на время карантина в связи с распространением коронавируса.

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