Тбилиси, , 09:46 — REGNUM Дезинфекцию улиц провели в Тбилиси столичные власти с помощью спецтехники в ночь на 25 марта в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщает грузинское Общественное телевидение.

По данным журналистов, места, где обычно скапливаются люди, обработали специальным составом. Мэр столицы Каха Каладзе рассказал журналистам, что применяемое средство неопасно для здоровья.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта три группы священников Грузинской православной церкви в качестве мер по борьбе с коронавирусом окропили улицы Тбилиси святой водой.

Читайте ранее в этом сюжете: Число заразившихся коронавирусом в Грузии выросло