Благовещенск, , 09:51 — REGNUM У туристов, вернувшихся в Приамурье из Вьетнама, признаков коронавируса не обнаружено, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе территориального управления Роспотребнадзора.

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Руководитель Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова отметила, что на территории Приамурья удаётся сохранять стабильную санитарно-эпидемиологическую обстановку — случаев заражения коронавирусом не зафиксировано.

«Под медицинским наблюдением на сегодняшний день в регионе находятся 578 человек, из них 46 имеют признаки респираторной инфекции. Хочу подчеркнуть, что все они протестированы, COVID-19 у них нет, но выявлены другие патогены: гриппы и вирусы негриппозной этиологии», — рассказала Курганова.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Сахалина планируют отправить на карантин всех пожилых людей.