Сеул, , 09:44 — REGNUM В январе 2020 года в Южной Корее зафиксировали самый низкий показатель рождений и числа браков. Об этом сообщает KBS со ссылкой на Статистическую службу страны.

Согласно опубликованным данным, в январе в стране на свет появились 26 818 младенцев, что на 11,6% меньше, чем в январе 2019 года. Данный показатель является самым низким с 1981 года.

Также в стране зафиксировано 28 471 смертей, что на 4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отмечается, что в стране впервые наблюдается отрицательный естественный прирост населения за январский период. Сокращение населения фиксируется третий месяц подряд.

Число браков сократилось на 7%, до 19 823, а число разводов, напротив, сократилось на 8,9%, до 8 832 случаев.