Нур-Султан, , 09:40 — REGNUM Первым заразившимся пациентом в Северо-Казахстанской области стала 27-летняя местная жительница, которая приехала из Омска. Об этом 25 марта заявил руководитель областного управления здравоохранения Тимур Султангазиев на брифинге.

По его словам, девушка вернулась домой вечером 23 марта на транзитом поезде из Омска. Она контактировала только с матерью. В настоящее время установлены все лица, которые так или иначе могли заразиться.

Султангазиев отметил, что установлены 80 человек, которые могли контактировать с пациенткой, в том числе пассажиры поезда и сотрудники пограничной службы. Все они помещены на карантин.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на утро 25 марта, в Казахстан выявлено 79 случаев заражения коронавирусом.

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