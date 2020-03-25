Хабаровск, , 09:43 — REGNUM Жителям Хабаровского края, которые пренебрегают требованиями карантина по COVID-19, пригрозили лишением свободы.

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Главный инфекционист Минздрава РФ по Дальнему Востоку Анна Кузнецова предупредила о серьёзной ответственности за подобное поведение.

«Если из изолированных помещений кто-то действительно выходит, значит, нужно звонить в полицию. Что за это грозит? До пяти лет лишения свободы, в зависимости от тяжести наступивших последствий», — привело слова врача ИА ДВ-Новости.

Хабаровский адвокат Михаил Слепцов полагает, что применить такую статью будет сложно, поскольку подобных прецедентов ещё не было. Он считает, что над проблемой такой ответственности необходимо поработать Госдуме РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине и в Хабаровском крае несознательные граждане скрывают факты своего выезда за границу, чтобы не сидеть в карантине.