Париж, , 09:33 — REGNUM Согласно опросу Elabe, 87% жителей Франции обеспокоены распространением коронавируса, передает BFM TV.

По данным исследования, беспокойство ощущается в различных аспектах повседневной жизни. Например, 66% респондентов боятся идти на работу или ходить по магазинам, а 83% французов бояться пользоваться общественным транспортом.

В целом критика усилилась в отношении борьбы с кризисом, а именно того, как государственные органы управляют чрезвычайной ситуацией и готовятся к последующим событиям. У 73% опрошенных сложилось впечатление, что Франция не готова столкнуться с коронавирусом. Процент вырос на 16 пунктов по сравнению с прошлой неделей.

Кроме того, доверие к исполнительной власти упало на 11 пунктов и составляет 48%.

Почти 8 из 10 французов критикуют правительство за недостаток медицинских масок и тестов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно опросу Elabe, 52% жителей Франции считают, что страна не готова столкнуться с возможным распространением коронавируса.

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