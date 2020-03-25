Ессентуки, Ставропольский край, , 09:50 — REGNUM Глава города-курорта Ессентуки Ставропольского края Александр Некристов находится на режиме самоизоляции после недавней поездки за границу. Об этом мэр сообщил на своей странице в Instagram.

Ранее ряд региональных средств массовой информации писал, что Некристов пропал из публичного пространства. Якобы из-за прекращения авиасообщения в связи с распространением коронавирусной инфекции он не может вернуться из Европы, куда ездил праздновать свой юбилей.

«Я — в Ессентуках. Да, действительно, недавно я был в поездке за границей, отмечал свой юбилей, но это была одна из тех стран, где не наблюдается вирусоопасная обстановка. Сейчас я дома. Я сдал все необходимые тесты. Тест отрицательный. Для того, чтобы исключить какие бы то ни было риски, я должен подвергнуть себя самоизоляции», — написал Некристов.

Мэр добавил, что он продолжат работать, но делает это удаленно. По его словам, он постоянно находится на связи со своими заместителями и контролирует ситуацию в городе.

Последуют ли за этой поездкой какие-либо дисциплинарные взыскания, пока неизвестно. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров с сожалением сообщил на днях населению о случае заражения коронавирусом внештатного инфекциониста края, побывавшего в Испании. Однако она успела заразить еще одного человека, допустив преступную халатность и выйдя на работу. Таким образом, число зараженных коронавирусом на Ставрополье увеличилось до двух человек.

После откровений о самокарантине после поездки за границу главы города-курорта Ессентуки Александра Некристова напрашиваются кадровые решения, считают многие жители края.

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Как сообщало ИА REGNUM, к настоящему времени на Ставрополье зарегистрировано два случая заражения коронавирусом. Инфекцию выявили у теперь уже бывшего главного внештатного инфекциониста краевого минздрава, которая вернулась после нескольких дней пребывания в Испании и не ушла на самоизоляцию, а также у одного из лиц, с которыми она контактировала после возвращения из-за границы.

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