Хэфэй, Китай, , 09:30 — REGNUM Медицинские эксперты из китайской провинции Аньхой на востоке страны поделились своим опытом профилактики и борьбы с новым коронавирусом COVID-19 со своими польскими коллегами и политиками через видеоконференцию, сообщает 25 марта агентство Синьхуа.

Всего 25 представителей Нижнесилезского воеводства в Польше приняли участие в конференции, которая продлилась больше одного часа. Во время конференции заместитель директора Национальной комиссии здравоохранения провинции Аньхой Гао Цзюньвэнь в деталях поделился опытом борьбы с коронавирусом.

В частности, он рассказал об устройстве командных центров штаба борьбы с эпидемией и эпидемиологического мониторинга, проведения тестов нуклеиновых кислот вируса и обеспечения карантинных мер.

Врачи Первого аффилированного госпиталя при Университете науки и технологий Китая также ответили на вопросы о программах лечение, диагностирования и критериях выздоровления пациента, как и на вопросы о наличии технических проблем и подводных камней.

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