Уфа, , 09:26 — REGNUM Блогера из Уфы оштрафовали за нарушение карантина по коронавирусу. Об этом 25 марта сообщает ИА «Башинформ» ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

По информации журналистов, в отношении жительницы Башкирии был составлен административный протокол и выписан штраф в размере 500 рублей.

Отмечается, что блогер раскаялась нарушении карантина и сейчас находится на самоизоляции.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что блогер вернулась в Уфу из Таиланда, где отдыхала с семьей. На следующий день после приезда женщина нарушила карантин и поехала к родителям.

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