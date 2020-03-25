Москва, , 09:24 — REGNUM В Госдуме объяснили сокращение проведения тестов на коронавирус, но опасаются за последствия, передает корреспондент ИА REGNUM 25 марта.

В новом постановлении главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой говорится, что анализ на COVID-19 будет проводиться больным внебольничной пневмонией выборочно, только по клиническим показаниям.

Член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный (КПРФ) выяснилось, что новация — не в желании скрыть истинные масштабы заражения или попытке умышленно исказить данные статистики.

«Причина, в банальном дефиците тест-систем», — констатировал он в Facebook.

Логика чиновников, видимо, исходит из желания полноценно обеспечить диагностикой более опасные направления распространения вируса, допускает парламентарий.

«Но даже один «пропущенный» больной с коронавирусной пневмонией при его госпитализации в соматическое отделение может вызвать очень серьезные последствия», — уверен депутат.

Куринный сообщил, что направил обращение на имя главного санитарного врача с предложением отменить внесённые изменения и увеличить число тестируемых граждан, в том числе путём использования альтернативных, опробованных в других странах, тест-систем.

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