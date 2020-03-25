Ташкент, , 09:24 — REGNUM Нотариусы, отделы ЗАГС и органы министерства юстиции в Узбекистане изменят график работы для профилактики коронавируса, сообщили в пресс-службе минюста республики.

В частности, нотариусы будут принимать клиентов только при срочных вопросах, к которым относится составление завещания, доверенности, предоставление залога и оформление ипотеки. Нотарусы смогут принимать только после предварительной подачи документов.

Кроме того, отделы ЗАГС перейдут в режим работы по крайней необходимости. Так, дежурные будут регистрировать акты рождения и смерти через специальное окно. Новый режим работы начал действовать с 25 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта Центральный банк Узбекистана рекомендовал покупателям чаще использовать безналичные платежи, так как наличные деньги могут передавать вирус.

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