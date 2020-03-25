Лагос, Нигерия, , 09:24 — REGNUM Губернатор штата Лагос, коммерческой столицы Нигерии, объявил, что все рынки и магазины, за исключением мест, где продают продукты питания, лекарства и защитное оборудование, будут закрыты на неделю. Об этом передает ВВС Africa.

По информации журналистов телерадиокомпании, постановление вступит в силу с четверга, 26 марта.

Как отмечают журналисты, данное распоряжение было отдано в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса в самой густонаселенной стране Африки, в которой к настоящему моменту зарегистрировано 44 подтвержденных случая COVID-19.