Фучжоу, Китай, , 09:20 — REGNUM Китай направил третью группу медицинских экспертов, состоящую из 14 специалистов для оказания Италии помощи в борьбе с эпидемией нового коронавируса, сообщает 25 марта агентство Синьхуа.

Медки отправились из провинции Фуцзянь на востоке Китая чартерным рейсом. Команда состоит из экспертов целого ряда госпиталей и центра по контролю и профилактики за заболеваниями провинции Фуцзянь, эпидемиологов из национального центра контроля за заболеваниями, а также пульмонологов из провинции Аньхоуй.

Эксперты, специализируются на лечении респираторных заболеваний, интенсивной медицине, инфекционного контроля в госпиталях, традиционной китайской медицине и прочих сферах.

В их миссию входит поделиться бесценным опытом борьбы с COVID-19 и профилактики заражения со своими итальянскими коллегами. Они передадут все свои знания и помогут организовать лечение больных, в том числе с применением препаратов традиционной китайской медицины. Эксперты направлены в область Тосканы.