Амстердам, , 09:20 — REGNUM В Нидерландах отменяются центральные выпускные экзамены. Школам предоставляется возможность самим определить, завершил ли ученик учёбу с успехом.

Данное решение вызвано усилением ограничительных мер против коронавируса, а также призывом учительских профсоюзов. Они призвали к отмене центральных экзаменов и к приостановке школьных экзаменов, которые сдаются в настоящий момент.

В Министерстве образования в ответ заявили, что школьные экзамены не отменяются, но что ученикам должна быть предоставлена возможность сдавать их дистанционно.

В голландской системе образования старшеклассники в последний школьный год сдают школьные экзамены, а затем центральный экзамен, который проводится на основе общенациональных стандартов.