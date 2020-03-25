Тбилиси, , 09:23 — REGNUM Новые случаи заражения коронавирусом стали известны в Грузии. Обновленные статистические данные опубликованы утром 25 марта на специальном сайте Stopcov.ge.

Сообщается, что заболевших COVID-19 в стране достигло 73 человек. Из них девять выздоровели. Также на карантине находятся 4 055 человек, а под наблюдением медиков в стационаре — 252 пациента.

Стоит отметить, что в течение 24 марта число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией выросло с 61 до 70, что было самым большим ростом в течение суток.

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