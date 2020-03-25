Париж, , 09:22 — REGNUM Известный камерунский саксофонист Эммануэль Н'Джеке Дибанго, широко известный как Ману Дибанго, скончался от коронавируса. Об этом передает ВВС Africa.

По информации журналистов телерадиокомпании, он скончался во вторник, 24 марта, в больнице за пределами Парижа.

Напомним, что на прошлой неделе 86-летний джазовый музыкант объявил на своей странице в Facebook, что заразился коронавирусом.

Как отмечают репортеры, известность музыканту принес хит Soul Makossa, выпущенный в 1972 году.