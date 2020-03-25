Тбилиси, , 09:14 — REGNUM Значительный рост числа заражения коронавирусом в скором времени ожидается в Грузии. Такой прогноз сделал директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе, 24 марта сообщает грузинское Общественное телевидение.

Как рассказал Церцвадзе журналистам, это может произойти в ближайшие дни или недели. При этом он считает маловероятным, что ежедневный прирост достигнет двухзначного числа.

«Пока ежедневный прирост инфицированных составлял однозначное число. Мы можем достичь двузначного, трехзначного числа, но я этого не ожидаю», — сказал директор больницы. Он также не исключил, что могут быть и летальные исходы от заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение 24 марта в Грузии трижды сообщали о новых заболевших COVID-19. В течение дня выявили девять человек заразившихся коронавирусом. Их общее число достигло 70. Из них девять пациентов выздоровели.

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