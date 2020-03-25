Париж, , 09:11 — REGNUM Конференция католических епископов Франции объявила, что колокола всех церквей государства прозвенят в эту среду, 25 марта 2020 года в 19:30 по местному времени, передает BFM TV.

«Мы хотим продемонстрировать нашу солидарность с нацией, чтобы представить наше человечество перед Богом в этот особенный момент в истории», — объяснил председатель конференции епископов Франция.

Католикам также предложили принять участие в акции и поставить свечу у окна, «как знак надежды, знак религиозной общности и молитвы по умершим, больным и всем тем, кто делает жизнь в стране возможной».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон посетил приют Келлерманн в 13-м округе Парижа, где 177 бездомных находятся в разгар эпидемии коронавируса.

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