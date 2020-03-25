Москва, , 09:09 — REGNUM На сегодня эффективных лекарств для лечения нового коронавируса — увы — нет, заявил в своём Telegram-канале заявил главврач городской клинической больницы № 71 в Москве Александр Мясников. Он также напомнил, что любые вирусные заболевания лечатся очень трудно и как правило проходят сами: «Если насморк лечить — он проходит за 7 дней, если не лечить, то через неделю». Но что касается интерферонов и других препаратов, то у специалистов нет остаточных данных, чтобы судить об их эффективности.

«Тем не менее врачи сложив руки не сидят и поиск новых препаратов продолжается. Пока получается так, что не сколько поиск новых, сколько попытки определить: насколько препараты, уже показавшие хоть какую-то эффективность в лечение прошлых эпидемий коронавируса, могут быть актуальны сегодня. SARS 2002 (коронавирусная атипичная пневмония 2002 года) оставила нам в наследство несколько разработок, которые казались многообещающими тогда.

Первое. Противовирусные препараты, основное назначение которых лечить ВИЧ. «Лопинавир/ритонавир». Показали свою вероятную эффективность в эксперименте на животных во время предыдущей вспышки, сегодня большого энтузиазма у врачей их применение не вызывает.

Второе. Хлоракин— (гидроксихлоракин), противомалярийный препарат. Д. Трамп не зря его упомянул в качестве лекарства от СCOVID-19, такие работы есть. Более того, он входит в официальные китайские схемы лечения коронавируса. Каким образом об действует на вирус — не совсем понятно, хотя его иммуномодулирующее свойство известно давно, недаром им издавна лечат ревматизм и ревматоидный артрит. Противовирусное свойство частично можно объяснить стимуляцией выработки интерферонов — важнейшего звена врожденного иммунитета. Совместное применение с хлоракином антибиотика Азитромицина усиливает эффект, хотя теоретических объяснений такогодействия мы пока не имеем. Хлорокин в правильных дозах достаточно безобидный препарат — я сам принимал его в качестве профилактика малярии 6 лет. Но вот в Нигерии, после выступления Трампа, им умудрились отравиться несколько человек — ведь препарат доступный и дешёвый, а тут сам Президент США посоветовал!

Третье. Интерфероны, в частности «интерферон-гамма». Во время предыдущей эпидемии коронавирусной инфекции его применение было многообещающим, что объясняется универсальным противовирусным действием интерферона. Сегодня у нас недостаточно данных, что бы судить о его эффективности при данной эпидемии, но в рекомендованных схемах лечения и профилактики этот препарат упоминается.

Четвёртое. Ремдесивир — противовирусный препарат, Китайские врачи заявили о его возможной эффективности. Пока судить рано — недостаточно наблюдений.

Пятое. Тосилизумаб — ещё одно наследство от SARS-2002, моноклональное антитело. Продолжаются попытки его применения и сегодня», — пояснил доктор Мясников.

По его словам, всё вышесказанное следует воспринимать лишь как обзор общего положения вещей, а не руководство к действию, и что любое лечение должен назначать врач.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 24 марта в 14 регионах России зарегистрировано уже 495 случаев коронавирусной инфекции.