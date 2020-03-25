Южно-Сахалинск, , 09:21 — REGNUM Жителей Сахалина и Курил, которым исполнилось более 65 лет, отправят на домашний карантин, чтобы уберечь от опасности заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Сахалинской области.

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Пенсионеров на дому будут обслуживать волонтёры. Такое поручение дал глава региона Валерий Лимаренко.

«В зоне особого риска люди старшего поколения. Мы приостанавливаем работу всех секций и кружков нашего «Сахалинского долголетия». До сих пор нам удавалось сберечь сахалинцев и курильчан от заражения. Необходимо принять все меры для того, чтобы ситуация оставалась такой и впредь», — сказал глава островного региона.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине разворачивают мобильные пункты приёма анализов на коронавирус.