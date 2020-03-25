Анкара, , 09:11 — REGNUM Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа объявил о семи новых смертельных случаях от последствий коронавируса. Об этом 25 марта он сообщил на своей странице в Twitter.

По его словам, за последние сутки в Турции было проведено около 4 тыс. тестов, выявивших 343 заразившихся инфекцией. Общее число инфицированных достигло 1 тыс. 872 человек. Число смертей составило 44 человека, отметил министр.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане, в настоящее время заболели COVID-19 порядка 420 тыс. человек, скончались — около 19 тыс.

Читайте ранее в этом сюжете: В Узбекистане рекомендовали чаще использовать безналичные платежи