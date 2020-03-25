Кампала, , 08:50 — REGNUM В Уганде подтвердили восемь новых случаев заражения коронавирусом, в результате чего общее число инфицированных в стране достигло девяти. Об этом передает Daily Monitor Uganda.

Все новые случаи были выявлены у граждан восточноафриканской страны, которые недавно путешествовали в Дубай, Объединенные Арабские Эмираты.

Министр здравоохранения Уганды Рут Асенг на пресс-конференции уточнил, что шесть из этих случаев были зарегистрированы в главном аэропорту страны в Энтеббе, а два были обнаружены в местах изоляции прибывших.

Напомним, что с 18 марта правительство Уганды запретило поездки граждан в страны, наиболее пострадавшие от коронавируса. По сообщению репортеров, ОАЭ не вошли в данный список.

В связи с выявлением новых случаев заражения правительство страны призывает всех людей, которые ездили в Дубай за последние две недели, сообщить о себе властям.