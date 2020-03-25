Париж, , 08:42 — REGNUM Префект французского департамента Эн принял указ о запрете продажи алкоголя на территории департамента, чтобы избежать скопления людей и насилия в семье, передает BFM TV.

Это впервые во Франции. Жители Эна больше не могут покупать алкоголь. Бары и рестораны закрыты. Передвижения граждан ограничено и находится под контролем.

«Речь идет об избежание скоплений людей и особенно насилия в семье, которое может быть следствием чрезмерного потребления алкоголя», — уверяет префект Эна Зиад Кури.

Префектура также устанавливает комендантский час для предприятий, которые должны быть закрыты до 20 часов вечера, включая магазины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что большинство французов уважают правила самоизоляции.

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