Рим, , 08:48 — REGNUM В Южную Корею из Италии вернутся более 600 человек. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, чартерный рейс из Милана запланирован на 31 марта, из Рима — на 1 апреля.

Отмечается, что дата эвакуации и место отправления могут измениться в зависимости от исхода переговоров с правительством Италии.

Чартерный рейс будет осуществлен только в одну сторону и оплачен пассажирами. При распределении мест приоритет будет отдан гражданам Южной Кореи, лицам младше семи и старше 65 лет, а также беременным. Остальные места будут распределены между родственниками эвакуируемых южнокорейцев с иностранным гражданством и местными соотечественниками.

Известно, что по прилете все пассажиры пройдут проверку на коронавирус. В случае выявления вируса пассажиры будут помещены в карантинное учреждение, в случае его отсутствия — на двухнедельный домашний карантин.

Отметим, что ситуация в Италии продолжает ухудшаться. За прошедшие сутки в Италии умерло более 740 человек. Общее число жертв пандемии превысило отметку 6800 человек.

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