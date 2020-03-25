Бангкок, , 08:47 — REGNUM В министерстве здравоохранения Таиланда объявили о 107 новых случаях заражения коронавирусом. Об этом 25 марта сообщается в распространенном заявлении ведомства.

По данным министерства, общее число инфицированных в стране достигло 934 человек, четыре человека скончались, а 70 излечились.

Напомним, первый случай заражения коронавирусной инфекцией в Таиланде был зафиксирован 13 января. Чрезвычайное положение в стране будет объявлено завтра, 26 марта.

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