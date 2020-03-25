Тбилиси, , 08:44 — REGNUM Снижение уровня преступности на фоне вспышки коронавируса наблюдается в Грузии. Об этом 23 марта рассказал министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Глава МВД ответил на вопрос журналистов, возможен ли рост числа преступлений в сложившейся ситуации.

«По состоянию на сегодняшний день отмечается снижение преступности. Не сочтите это громким заявлением. Я думаю, что удвоение числа полицейских привело к снижению преступности», — сказал Гомелаури.

Он также отметил, что сотрудники МВД в режиме чрезвычайного положения находятся уже в течение трех недель.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 21 марта по 21 апреля. Также на две недели на карантин закрыты два соседних города Марнеули и Болниси.

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