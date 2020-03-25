Дакар, , 08:43 — REGNUM Президент Сенегала Маки Салл и глава Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара объявили о введении чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавируса. Об этом передает ВВС Africa.

По информации журналистов телерадиокомпании, к реализации директив в обеих странах приступили с 24 марта. За выполнением мер будет следить армия и полиция, отмечают репортеры.

Кроме того, в своем обращении к нации президент Сенегала заявил также о введении комендантского часа с 20:00 до 6:00 по местному времени. В Кот-д'Ивуаре комендантский час будет длиться с 21:00 до 09:00 по местному времени.

«Столкнувшись с развитием пандемии… Я объявляю чрезвычайное положение по всей стране», — заявил президент Уаттара во время телевизионного обращения.

Напомним, что в Сенегале 79 подтвержденных случаев заболевания Covid-19, респираторного заболевания, вызванного коронавирусом. Салл объявил о создании фонда солидарности и реагирования на пандемию, в который будут направлены 1,5 млрд долларов США на оказание чрезвычайной продовольственной помощи.

«С момента появления первого случая 2 марта правительство разработало план, чтобы остановить прогрессирование заболевания. Но, очевидно, мы еще не достигли его», — добавил Салл.

«Ситуация критическая. Скорость распространения заболевания требует от нас повышения уровня реакции», — отметил Салл.